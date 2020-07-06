Райс допустила, что Байден может назвать ее кандидатом в вице-президенты США

Бывший постоянный представитель США при ООН Сьюзан Райс допускает, что наиболее вероятный кандидат от демократов на предстоящих в Соединенных Штатах выборах главы государства Джозеф Байден может назвать ее своим претендентом на пост вице-президента. Об этом Райс, которая была помощником 44-го американского лидера Барака Обамы по национальной безопасности, сообщила в воскресенье в эфире телеканала NBC.



Байден, который был вице-президентом в администрации Обамы, не раз заявлял, что намерен выдвинуть кандидатом на указанный пост женщину. Он пояснял, что речь идет не только о представительницах белого населения США. Ведущие американские СМИ отмечали, что в число женщин, на которых он может остановиться свой выбор, входит Райс.



"Джо Байдену нужно принять решение о том, кто будет его напарником в гонке", - констатировала она. Райс напомнила, что у нее есть опыт участия "во многих президентских предвыборных кампаниях". "Я сделаю все возможное, чтобы помочь Джо Байдену победить на выборах и добиться успеха на посту президента, неважно, буду ли я его напарницей в гонке или тем, кто стучится в двери (в рамках проведения агитационных мероприятий перед выборами - прим. ТАСС). Мне все равно", - отметила Райс.



Бывший постпред США при ООН в эфире NBC подвергла критике администрацию действующего президента США Дональда Трампа. Она также выступила с утверждением, что Россия является враждебным для США государством.



В число тех, кого Байден может назвать своим кандидатом в вице-президенты США, СМИ также включали сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис и сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.



Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

