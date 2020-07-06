Почему Путин прав

В своей длинной статье, опубликованной на страницах этого журнала на прошлой неделе, Владимир Путин изложил свой взгляд на причины начала Второй мировой войны. Многие западные комментаторы отвергли эту статью, назвав ее тенденциозной пропагандой. Будучи ученым, который долгое время работал в московских архивах, а позже занимал должность дипломата, я с этим не согласен.

Чтобы понять почему, ученые и дипломаты должны предложить более креативную ответную реакцию. И чтобы это понять, нам необходимо задать четыре вопроса.



1. Что Путин сказал, и есть ли в его словах доля истины?



Путину больше всего хочется оправдать пакт Молотова-Риббентропа, подписанный в августе 1939 года, и таким образом снять с Советского Союза ответственность за начало Второй мировой войны. Вместо этого пакта Путин предлагает обратить пристальное внимание на Мюнхенское соглашение 1938 года и возложить ответственность на те страны, которые его подписали. Об очевидных ошибках в статье Путина, откровенных недоговорках и выборочном использовании источников уже было многое написано. И, хотя на это действительно стоит обратить внимание, более широкий контекст важнее.



Любой знающий историк может рассказать об ошибках Великобритании и Франции гораздо больше. К примеру, в своей статье Путин не упоминает об Англо-германском морском соглашении или о соглашении Хора-Лаваля 1935 года, хотя оба эти соглашения подрывали основы коллективной безопасности. Мало кто станет спорить с утверждением Путина о том, что «все ведущие страны в той или иной степени несут свою долю вины» за начало Второй мировой войны. В своем интервью российскому телевидению в марте Путин с раздражением сказал: «Пускай и другие страны тогда по-честному скажут, как они оценивают поведение своего руководства в те времена». По всей видимости, Путин не догадывается, что критика политики умиротворения агрессора до сегодняшнего дня является главной темой дебатов на Западе. Историки всегда по-разному выбирают, выстраивают по степени значимости и сочетают исторические факты, чтобы формулировать свои аргументы. Однако, какими бы серьезными ни были их разногласия, их никогда не обвиняют в «фальсификации истории», как это сегодня порой происходит в России.



Значение аргументов Путина сводится не столько к тому, насколько они соответствуют действительности, сколько к тому, что именно они могут рассказать нам о взглядах российского президента и о состоянии отношений между Россией и Западом.



2. Почему Путин написал эту статью, и о чем это говорит?



Путин написал свою статью в ответ на резолюцию, принятую Европейским парламентом в сентябре прошлого года, — «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». Второй из 22 пунктов резолюции осуждает пакт Молотова-Риббентропа, его секретные протоколы и раздел Восточной Европы, который последовал за подписанием пакта. Вопреки утверждениям Путина, в резолюции вовсе не сказано, что именно этот пакт спровоцировал начало Второй мировой войны. В ней лишь сказано, что он стал «непосредственной» причиной. Это ключевое слово было добавлено в текст резолюции уже после рассмотрения ее первого варианта. Оно подразумевает понимание более глубоких подлинных причин. Если бы этого слова не было, Путин оказался бы прав.



Европейский парламент не играет никакой дипломатической роли. За принятием этой резолюции ничего не последовало, и лишь немногие европейцы ее заметили. Путин вполне мог проигнорировать ее. Однако, хотя он управлял ядерной державой, боролся с распространением коронавируса и готовился внести изменения в конституцию, чтобы остаться у власти после 2024 года, он решил лично ответить на эту резолюцию. В декабре прошлого года в своем длинном выступлении перед лидерами стран СНГ он заявило своем желании написать статью в ответ на эту резолюцию. Он утверждает, что он прочитал огромное количество документов, в том числе документов, касающихся отношений между Советским Союзом и Германией в 1939 году. Журналист Алексей Венедиктов, который наблюдает за Путиным уже много лет, убежден, что стиль статьи выдает Путина как ее автора. Такое поведение является необычным для лидера крупной державы. Статья показывает, что Путин не просто гордится ролью Советского Союза во Второй мировой войне, он на ней зациклился.



Почему Путин это сделал? Он утверждает, что хочет защитить священную память об огромной жертве Советского Союза в той войне. С его точки зрения, утверждения о том, что Советский Союз несет ответственность за начало Второй мировой войны, умаляют эту жертву. Однако между критикой действий государства и чествованием мертвых нет никакого противоречия. Германия потерпела поражение благодаря советскому народу и вопреки действиям Сталина. Западные лидеры и дипломаты всегда с уважением относились к советским гражданам, погибшим в той войне.



Некоторые обозреватели считают, что Путину необходимо защищать память о Второй мировой войне, чтобы обеспечить легитимность своему режиму. Чем дальше эта война удаляется в прошлое, тем более выраженной становится ее роль в качестве опоры нынешнего режима, — отсюда и ужесточение контроля над мнениями и криминализация инакомыслия. Тот факт, что Сергей Нарышкин, глава российской службы внешней разведки, является также председателем Российского исторического общества, не стоит считать совпадением. Однако статья Путина была нацелена прежде всего на западную аудиторию. Хотя она была размещена на официальном сайте Кремля и ее обсуждали в России, она была опубликована в крупном американском (не европейском) журнале.



3. Почему Европейский парламент принял эту резолюцию?



Путин утверждает, что резолюция Евросоюза представляет собой элемент «осознанной политики по разрушению послевоенного мироустройства». Но правда все же является менее драматичной и более красноречивой.



Во-первых, эта резолюция была принята далеко не единогласно: 20% членов Европейского парламента проголосовали против нее. Главным источником оппозиции — 24 из 73 голосов против — стало Соединенное Королевство. То есть 38% британских членов Европейского парламента проголосовали против резолюции — это самый высокий процент несогласных среди всех стран, если не считать Грецию и Кипр. Среди несогласных с резолюцией оказалась Энн Виддекомб (Ann Widdecombe), бывший государственный министр Великобритании. Не только западные историки спорят о причинах начала Второй мировой войны. Политики тоже это делают.



Практически все члены Европейского парламента, выступившие в поддержку этой резолюции, были представителями стран Центральной и Восточной Европы. Они обращаются к прошлому, потому что беспокоятся по поводу настоящего. Они указывают на ужасы любого рода экстремизма, в том числе внутри европейского общества, потому что он может возродиться и стать «современной угрозой для демократии». Зачем нужно было упоминать именно о пакте Молотова-Риббентропа? Потому что эти страны боятся повторения истории.



Они боятся именно Россию — страну, которая оправдывает тот пакт, — а вовсе не Германию, которая его осуждает. В резолюции говорится, что «российские власти отрицают ответственность за подписание того соглашения и его последствия». В мае министр иностранных дел Сергей Лавров попытался оправдать тот пакт, находясь на выставке, приуроченной к 80-летию его подписания. И его заявление оказалось далеко не единственным. Когда российские посольства пытаются в социальных сетях оправдать оккупацию европейских стран во время Второй мировой войны, они намекают на то, что однажды Россия вновь может перейти в наступление. Подобные карикатуры на публичную дипломатию не служат ничьим интересам.



Как написал Фолкнер, «прошлое никогда не умирает, оно даже не проходит». Но Россия, а теперь и лично Путин изо всех сил стараются сохранять в нем жизнь, и это только вредит им. Это еще больше подрывает доверие к современной России и ее намерениям. Как ни иронично, но именно отсутствие доверия к намерениям Советского Союза заставило Великобританию и Францию отказаться от заключения альянса с СССР в преддверии Второй мировой войны.



4. Что Западу стоит сказать сейчас?



Подумайте, насколько странным оказался этот эпизод. Путин неправильно истолковал малозначимый документ и не на шутку потрудился, чтобы написать критический ответ, который мало кого может переубедить, зато может еще больше усилить недоверие к России. Есть ли какой-то выход из данной ситуации? Дипломаты концентрируются на том, в чем они могут достичь соглашения. Западу сейчас стоит сделать три вещи.



Во-первых, какими бы ли были разногласия касательно причин начала Второй мировой войны и каким бы ужасным ни был советский режим, никто не может оспорить тот факт, что наибольшую жертву в той войне принес именно Советский Союз — русские, украинцы, белорусы, казахи и другие народы. Речь идет о простой арифметике. И Запад должен сказать об этом четко и громко. Это не потребует от него никаких особых усилий. А Европейский парламент может даже принять очередную резолюцию.



Во-вторых, Путин настаивает, что в оценке войны «принципиально важно опираться только на архивные материалы, свидетельства современников, исключить любые идеологические и политизированные домысли­вания». Безусловно, это так. Всем нам необходимо обмениваться большим количеством документов, полученных из большего количества источников. В случае с Советским Союзом это значит, что нужно изучать документы не только министерства иностранных дел, но и ЦК, Политбюро, НКВД и других элементов той системы. За последние годы Россия добилась значительного прогресса в процессе открытия архивов. В этом смысле ей стоит двигаться вперед, как и другим странам. Это универсальный принцип, который применим к любому историческому вопросу. Поэтому нужно перестать преследовать историков, особенно тех, кто пытается расследовать преступления сталинского режима. Уважайте источники. Если власти не согласны с этим, пусть они объяснят почему.



В-третьих, спорьте об истории на ее языке. Если вы осуждаете действия той или иной страны в прошлом, это вовсе не значит, что она виновна в настоящем. В честной критической оценке нет ничего плохого, и ее не стоит бояться. Сегодня многие западные страны столкнулись с последствиями ужасов рабства и расизма. Признавать прошлое тяжело и больно, но это необходимо. Историческая правда — это не та игра, в которой может быть только один победитель.



Именно так Западу и следует реагировать. Ему не стоит искать виновных и подсчитывать очки. Давайте скажем об этом открыто и честно. Призыв к правде всегда сеет свои семена. И, если Путина вряд ли можно переубедить, есть люди, которых переубедить можно, и они его переживут.