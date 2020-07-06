В Украине продажи б/у автомобилей выросли на 50%

В июне украинцы зарегистрировали 29,2 тысяч бывших в эксплуатации легковых автомобилей. Это на 52% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает Укравтопром в понедельник, 6 июля.



Всего за первое полугодие на украинские номера перешли 139,4 тысяч подержанных легковых автомобилей.



Лидером продаж остался немецкий Volkswagen. С января по июнь украинцы поставили на учет 22 727 б/у авто этой марки, что в 24 раза больше, чем новых машин.



Американский Ford с показателем 13 639 старых авто занял второе место. Первичные регистрации в 14 раз превысили результат новых.



Чешская Skoda оказалась третьем месте – 10 744 авто с пробегом (в пять раз больше продаж новых авто этой марки).



Французская Renault стала четвертой по популярности. Украинскую прописку получили 10 053 авто, что в 1,6 раза больше продаж новых Рено.



Японская Nissan замыкает пятерку лидеров с результатом 8020 машин. Новых авто этой марки за полгода реализовали в 4,5 раза меньше.

