Акція - 100-мегабітний Інтернет від провайдера Мережа Ланет в Івано-Франківській області

На сьогодні, особливо після декількох місяців суворого карантину та ізоляції, уявити існування світу без Інтернету просто неможливо. Велика частина сфер нашого життя (робота, навчання, спілкування, покупки, перегляд фільмів) перейшла у віртуальний світ, і тому тема якісного зв’язку стала ще більш гострою.

Як свідчить статистика, кількість нових підключень до глобальної мережі за останній час значно зросла. Проте слід зазначити, що для багатьох проблема вибору надійного постачальника Інтернету все ще залишається актуальною. Потенційні користувачі розглядають різноманітні пропозиції та тарифи провайдерів Інтернету, щоб зробити дійсно правильний вибір.

Як підключити швидкісний Інтернет в Івано-Франківській області

Більшість українців користується комп’ютерною мережею щодня, а безперебійний доступ до всесвітньої мережі вважається невід’ємним атрибутом інфраструктури. Але чи існує якісний Інтернет не лише у великих містах, а й у регіонах? На жаль, у переважній більшості областей швидкість Інтернету не є достатньою, а вартість послуг — навпаки, зависока. І навіть акції інтернет-провайдерів домашніх мереж не рятують ситуацію.

Інтернет-провайдер Мережа Ланет, що є одним із визнаних лідерів у своїй сфері на території України, надає можливість жителям невеликих населених пунктів Івано-Франківської області отримати якісне підключення до всесвітньої мережі на вигідних умовах.

Українці в різних куточках нашої країни обирають Мережу Ланет як провайдера Інтернету, тому що він вирішує одразу дві проблеми:

Можливість цілодобово користуватися послугою швидкісного Інтернету. Отримання доступу до кабельного телебачення із великою кількістю різноманітних каналів.

Акційний тариф MegaLite від Мережі Ланет: встигніть підключитися!

Наразі існує величезне різноманіття пропозицій для нових користувачів. Акції інтернет-провайдерів не завжди є дійсно такими привабливими, як здаються на перший погляд. У свою чергу, Мережа Ланет дбає про своїх клієнтів і пропонує дійсно вигідні умови співпраці, надаючи послуги виключно належної якості.

Своїм новим абонентам компанія пропонує отримати доступ до всесвітньої павутини до кінця поточного року, заплативши лише 599 грн. Чим раніше ви замовите запропоновану послугу, тим довше зможете користуватися нею. Подібні акції провайдерів на українському ринку годі й шукати!

Обираючи акційний тариф MegaLite, ви одночасно отримаєте такі переваги:

безкоштовне підключення;

користування Інтернетом зі швидкістю до 100 Мбіт/с до кінця 2020 року;

отримання кешбеку у розмірі 100% першого платежу, яким можна буде розрахуватися за оплату послуг у сервісі Ланет.TV.

Підключення до мережі в рамках акційного пакету відбувається із використанням технології PON, що передбачає надання у користування приймача ONU з оплатою його заставної вартості в розмірі 350 грн. За потреби користувачі зможуть здати обладнання і повернути заставну вартість приймача.

Строк дії акції — до 24 серпня 2020 року. Акція дійсна лише для нових абонентів Мережі Ланет, які проживають у селах Бондарів та Угринів Івано-Франківської області.

Щоб почати користуватися акційним пакетом, потрібно здійснити замовлення на офіційному сайті компанії. Також можна звернутися за номером (0342) 506-500 та написати листа на пошту info@lanet.ua.