В Испании вновь вводят ограничения и закрывают пляжи из-за коронавируса

Власти Испании закрыли десятки популярных пляжей из-за опасений распространения коронавирусной инфекции, сообщают европейские СМИ.



В частности, более 50 пляжей закрыты в Андалусии, из них почти 30 - в Малаге. Многие из них, как ожидается, возобновят работу на этой неделе.



На такой шаг местные власти пошли после того, как на выходных пляжи оказались переполнены, а социальное дистанцирование на них не соблюдалось.



На фоне ситуации с распространением коронавируса в расположенном на северо-западе Испании регионе Галисия вернули некоторые недавно отмененные ограничения. Так, в одном из прибрежных районов жителям запрещено выезжать в другие части страны. Кроме того, там введено обязательное ношение масок и запрещены встречи численностью более 10 человек. Барам и ресторанам необходимо на 50% снизить заполняемость.



В минувшую субботу в Каталонии также ввели ограничительные меры. Более 200 тыс. человек в районе Сегриа отправлены на карантин, им не разрешено совершать поездки в другие города.



Подобные меры вводятся на фоне увеличения прироста новых случаев заболевания коронавирусом в стране. За время пандемии в Испании выявили в общей сложности около 300 тыс. случаев заражения, более 28 тыс. человек скончалось.

