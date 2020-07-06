Кличко рассказал, когда завершат ремонт развязки возле Северного моста

До 10 августа в столице планируют полностью восстановить движение по развязке на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда.



Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает пресс-служба городской власти.



«Многие неудобств возникли из-за ремонта у Северного моста. Там продолжается асфальтирование развязки на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда. В течение ближайших нескольких дней там должны обустроить три слоя асфальта. До 10 августа движение по развязке планируем полностью восстановить», - сообщил Кличко.



Он также показал видео о том, как идет ремонт этой развязки, а также - обновление части улицы Ивана Франко. Его планируют завершить в течение двух недель.



"Это исторический центр города и мы его постепенно обновляем", - подчеркнул мэр.



Он сообщил, что начали работы еще на одной важной транспортной артерии - на Южном мосту. Там обновляют дорожное покрытие и приведут в порядок тротуары. Эти работы будут выполнять преимущественно в ночное время. Завершить их планируют до 30 августа.



«Вы знаете, что в наследство, кроме разбитых дорог, нам достались и аварийные мосты и путепроводы. Таких сегодня в городе - почти 70. Некоторые из них не видели ремонта со времени построения. А это - 50-60 лет. Вспомните, в каком состоянии был мост через Русановский пролив. Какими «уставшими» были путепроводы через улицу Богатырскую. Шулявский мост. Сегодня, также практически заново, мы строим Борщаговский путепровод. Давайте не забывать, что нагрузка на киевские мосты слишком большая. И почти весь транзитный транспорт, идущий с левого на правый берег и наоборот, следует через Киев. Ближайший мост через Днепр, через который может ехать грузовой транспорт - в 300 км к югу от Киева. И тот - тоже в аварийном состоянии", - подчеркнул Кличко.

