Динамика пандемии стабилизируется - совещание у Президента

Динамика течения пандемии коронавируса в Украине стабилизируется, а процент заболевших медиков продолжает уменьшаться. Об этом речь шла во время традиционного селекторного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства. "Несмотря на рост в Украине в июне количества инфицированных коронавирусом, динамика течения пандемии стабилизируется", - цитирует пресс-служба ОП Премьер-министра Дениса Шмыгаля.



Отмечается, что показатели Министерства здравоохранения также демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине, что, по данным ОП, отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется.



Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает снижаться процент больных медработников. Сейчас он составляет 6%.



«Уменьшение количества медиков, которые заражаются коронавирусом, показывает, что все старания властей по защите медицинских работников на передовой были правильными и имеют результат. Помню, в начале эпидемии больные медики составили пятую часть всех зараженных. Теперь такое ​​же пристальное внимание надо уделять общественным местам. Например, ресторанам, кафе или клубам. Надо требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы подхватить болезнь, от которой пока нет вакцины», - заметил Зеленский.



В свою очередь представители Национальной полиции проинформировали, что правоохранители проверяли работу клубов после 22:00 и закрыли те развлекательные заведения, которые работали. Также были составлены соответствующие протоколы.



Кроме того, в Нацполиции добавили, что только два города - Харьков и Львов - четко запретили функционирование развлекательных заведений после 22:00, а в Херсонской и Сумской областях вообще не определены условия для работы таких заведений в данное время.



"Министерство внутренних дел возьмется за серьезный контроль работы этих учреждений, чтобы уменьшить риск заражения граждан коронавирусом", - рассказали в ОП.



Как сообщалось, в Украине по состоянию на 6 июля лабораторно подтверждены 49 043 случая COVID-19, за сутки - 543 новых случая.

