Трансплантация органов станет частью медреформы в Украине - Степанов

В Украине трансплантацию органов ожидают более 5 000 человек. В свете этого в Минздраве создали отдельное подразделение для развития этой сферы медицины в рамках медреформы.



Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.



"Надо очень серьезно взяться за развитие трансплантации в нашей стране. Во-первых, в Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, а значит доступнее для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга за более низкую цену может привлечь иностранцев", – подчеркнул Владимир Зеленский.



Максим Степанов подчеркнул, что в Минздраве уже расширяют перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов. Глава Минздрава считает, что развитие трансплантации может стать частью медицинской реформы.



В декабре 2019 года в Верховной Раде приняли, а президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку (418-IX)". Документ регулирует вопросы трансплантации анатомических материалов человеку, гармонизирует законодательство Украины с международными актами и автоматизирует процессы благодаря постепенному внедрению Единой государственной информационной системы трансплантации органов и тканей.

