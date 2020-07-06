Вирусологи обнаружили, что COVID-19 был в Италии уже в январе

Итальянские вирусологи обнаружили два разных штамма нового коронавируса на севере Италии, в области Ломбардия. Это позволило подтвердить, что вирус уже был распространен в середине января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство ANSA.



Так, выделенный в районе Бергамо, одном из самых пострадавших от пандемии городов, штамм отличается по "генетической последовательности и ряду характеристик" от штамма, который вызвал вспышку в районе Лоди и Кремоны.



Как сообщил директор отделения вирусологии больницы "Сан-Маттео" в Павии профессор Фаусто Балданти, в районе Кодоньо, первом городе, объявленном "красной зоной" после выявления так называемого первого пациента с коронавирусом в местной больнице 21 февраля, проведенные исследования указывают, что вирус уже был распространен в середине января.



"Это удалось выяснить благодаря обнаружению антител у некоторых людей, которые появились уже в начале года", - пояснил профессор.



Заведующий отделением инфекционных заболеваний той же больницы профессор Раффаэле Бруно указал, что уже после поступления первых больных стало понятно, что терапия, предлагаемая в китайском Ухане, где вспышка заболевания COVID-19 была зарегистрирована в самом конце прошлого года, не соответствовала необходимому лечению.



"Мы больше пользовались антивирусными препаратами. Тогда как благодаря применению плазмы излечившихся пациентов смертность удалось сократить с 15 до 6%", - рассказал врач.



Также сообщается, что в Кодоньо антитела к коронавирусу были выявлены у 23% населения, прошедшего серологический анализ в соответствии с выборкой. Тогда как в провинции Бергамо этот показатель достигает 57%. Такая разница может объясняться тем, что Кодоньо и еще 10 населенных пунктов вокруг Лоди были взяты в "красную зону", а в Бергамо карантин был введен одновременно с общенациональным почти на две недели позже.

