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- Патриарх Кирилл считает желание Эрдогана сделать из Софии мечеть угрозой для всего мирового Православия
Патриарх Кирилл считает желание Эрдогана сделать из Софии мечеть угрозой для всего мирового Православия
Угроза Святой Софии — это угроза всей христианской цивилизации, общечеловеческой духовности и истории.
Как сообщает patriarchia.ru, об этом сказал Предстоятель РПЦ в заявлении по вопросу возможного изменения статуса храма Святой Софии.
«Глубоко обеспокоен призывами некоторых турецких политиков пересмотреть музейный статус храма Святой Софии, одного из величайших памятников христианской культуры. Построенный в VI веке в честь Христа Спасителя, этот храм много значит для всего Православия. И Русской Церкви он особенно дорог. Послы великого князя Владимира, переступив порог этого храма, пленились его небесной красотой. Услышав их рассказ, святой Владимир крестился и крестил Русь, которая вслед за ним шагнула в новое для себя духовное и историческое измерение — в христианскую цивилизацию. Через многие поколения было передано нам восхищение достижениями этой цивилизации, частью которой мы теперь являемся», - отметил Патриарх Кирилл.
Он напомнил, что несмотря на непростой исторический контекст взаимоотношений между Русью и Константинополем, любая попытка унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской Церкви воспринимается православными с горечью и негодованием.
По его словам, «долг всякого цивилизованного государства — сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их; способствовать объединению людей, а не разделению».
Предстоятель РПЦ призвал турецкие власти сохранить статус Святой Софии как достояния всего человечества и памятника общемирового значения.
«Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия», - заключил Патриарх.