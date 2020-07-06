Украина выполнила требование МВФ по кредитам

Совет по финансовой стабильности утвердил планы госбанков по снижению доли неработающих кредитов (NPL). Как сообщает пресс-служба Национального банка в понедельник, 6 июля, планы рассчитаны на три года.



Отмечается, что реализация данного вопроса является одним из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.



Совет также рассмотрел риски, которые могут возникнуть из-за признания неконституционным закона О системе гарантирования вкладов физических лиц (по конституционному представлению Верховного суда).



Совет принял решение о безотлагательном создании рабочей группы, чтобы разработать план действий для минимизации возможных рисков для финансовой стабильности в случае принятия Конституционным судом Украины решения по этому делу.

