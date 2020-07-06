Растаможка – особенности проведения процедуры

Перемещение товаров и грузов через границы государств должно проходить в соответствии с установленными нормами законодательства. Для таких процедур можно использовать профессионалов, которых легко найти здесь, что поможет существенно сократить потраченное на процесс время. Если же довериться совершенно случайным людям без надлежащей репутации, то высок риск срывов поставок и наложения административного ареста на груз.

Что это такое?

Большинство специалистов использует вместо определения «таможенное оформление грузов» более короткой и емкий сленг – растаможка. Его нередко употребляют те, кто профессионально связан с пересечением через границу различных товаров для юридических лиц. Процедуру проводят в тех случаях, когда осуществляется ввоз для внутреннего потребления или выпуск для последующего свободного обращения.

Следует знать, что весь импорт, который завезен из-за рубежа для компаний и физических лиц-предпринимателей обязан пройти полную процедуру оформления и регистрации. Грузы, которые ввозятся физическими лицами для собственного использования, не подлежат обязательному растамаживанию. Когда физическое лицо стремится получить прибыль при последующей перепродаже имущества, то обязано отразить данное действие в соответствующих документах – таможенных декларациях. При этом важно быть зарегистрированным в соответствующих органах участником внешнеэкономической деятельности, в противном случае придется пользоваться услугами посредников – таможенных брокеров.

Технология проведении растаможки

Чтобы импортный груз попал легально на территорию страны, сторона, занимающаяся ввозом, обязана выполнить такие манипуляции:

необходимо иметь регистрацию для ведения внешнеэкономической деятельности;

важно заранее подготавливать сопроводительную документацию на приобретаемый товар;

используя единую товарную номенклатуру, нужно установить код растамаживаемых товаров;

по имеющемуся товарному коду все сборы и платежи на таможне должны быть оплачены в полной мере;

после оплаты подается соответствующая таможенная декларация в государственные органы;

собственник обязан обеспечить инспектору свободный доступ к товару для его осмотра;

от таможни будет получено разрешение на внутреннее потребление товар на территории страны.

Это общая схема, но в некоторых случаях она может быть дополнена в зависимости от типа груза или других нюансов, например, страны прибытия или формы передачи товара.