В Лондоне нашли полотно Рубенса стоимостью $4,3 млн

В Лондоне обнаружили картину фламандского художника Питера Пауля Рубенса. Об этом сообщается на официально странице аукционного дома Sotheby's в Instagram.

Отмечается, что полотно под названием Портрет Леди было найдено в очень грязном состоянии под слоем пыли и старого лака. Сотрудники аукционного дома Sotheby's предварительно оценили работу в 4,3 миллиона долларов.

Портрет Леди был написан Рубенсом в XVII веке и на протяжении 139 лет находился в частной коллекции. Специалисты предполагали, что полотно могло быть создано помощником художника, но исследование подтвердило его подлинность.

В 1902 году шедевр выставляли в Королевской академии художеств в Лондоне. Со временем авторство картины было забыто, и в 2017 году ее продали за $97,2 тыс.

Нынешний владелец картины хочет ее продать. На сайте Sotheby's полотно появится 29 июля. Оценочная стоимость картину - от $3,1 млн до $4,3 млн.