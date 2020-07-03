Трендовые серьги 2020: что модно в этом году?

Золотые серьги — это изделия, которые максимально разнообразны по дизайну, размерам, особенностям материала. Неудивительно, что для таких украшений тоже есть свои тренды — как и для одежды, обуви, сумок, многих других аксессуаров.

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Возвращаясь к трендам, остановимся на тех трех, которые постоянно на виду.

Кольца: куда же без них

Кольца-конго — беспроигрышный выбор в любом году. Они вошли в моду десятилетия назад, и с тех пор ничего не менялось. Но дизайнеры постоянно переосмысливают простую форму, стараются сделать ее более интересной. Вот варианты для примера:

Кольца с обилием камней и других вставок. Тут используют что угодно: от перьев и кусочков кожи — до дорогой инкрустации.

Большие изделия — настолько, что они размером чуть ли не с половину головы.

Цветные конструкции. Дизайнеры сейчас смело играют с оттенками. То, что еще вчера казалось вычурным, сегодня считается обычным решением.

Иными словами, ставка сделана на смелость, нетривиальность подхода. Покупая серьги-конго, вы не прогадаете ни при каком выборе.

Объемные украшения в цыганском, восточном стиле

Такие серьги из золота не имеют конкретного названия. Эти изделия просто объединяются на основе отдельных признаков: большой размер, обилие деталей, мотивы тех стилей, в которых принято носить все пестрое, «дорогое» во всех смыслах.

Если раньше считалось, что такие ювелирные украшения подходят только под определенный образ и более зрелым женщинам, то сейчас нет никаких ограничений. Их надевают и совсем юные девушки. И необязательно носить их под платья или юбки-солнце. Вы наденете простые джинсы, водолазку, восточные сережки — и образ будет на высоте.

Асимметрия в серьгах

Серьги — это последний вид ювелирных украшений, для изготовления которых применили асимметричный дизайн. Вроде бы ничего сверхъестественного, но пока это выбор по-настоящему смелых покупательниц. Сережки в «не одинаковых» парах объединяются общим смыслом композиции, схожей фактурой, обработкой. То есть что-то общее у них все равно есть — а вот сама фигура (формы и размеры) будут разными.

Если подвести итог, то в тренде серьги, с помощью которых хозяйка делает образ заметным, ярким — без лишней скромности. И украшения необязательно попадают в три перечисленные группы — главное, чтобы они играли в образе важную роль. Отдельные камни или россыпь камней, ажурные элементы, сложное плетение, необычные детали из эмали — все это подходит, если радует ваш глаз и дарит хорошее настроение. Сюда же добавим бусины из жемчуга, кристаллов или других материалов — текущие тренды безграничны в возможностях.