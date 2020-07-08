Сталлоне выпустит режиссерскую версию "Рокки 4"

Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне рассказал о том, что стартовала работа над режиссерской версией четвертой части фильма о боксере Рокки Бальбоа. Об этом знаменитость написал в своем Instagram.



"Это будет удивительно", - пообещал 74-летний Сталлоне, общаясь в комментариях с пользователями.



Фильм "Рокки 4" вышел в прокат 1985 году и стал самым прибыльным в истории франшизы.



В этой части герой Сталлоне сражается с советским боксером Иваном Драго, которого играет Дольф Лундгрен.





