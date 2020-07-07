КС начал рассмотрение конституционности закона о языке

Конституционный Суд во вторник начал рассмотрение конституционного представления 51 депутата Верховной Рады о конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного. Трансляция заседания проходит на сайте КС, передают Українськi Новини.



Вопрос рассматривается в форме устного слушания.



Судья-докладчик по делу Сергей Головатый.



Авторы конституционного представления заявляют, что закон об украинском языке нарушает конституционное право граждан на использование родного языка, создает атмосферу нетерпимости к языковому разнообразию в многонациональной Украине.



Также, по мнению депутатов, закон создает условия для дискриминации русскоговорящих граждан.



Кроме того, они заявляют, что была нарушена процедура рассмотрения законопроекта о языке, в частности зафиксированы факты неперсонального голосования депутатов.



Парламентарии просят КС признать этот закон неконституционным.

