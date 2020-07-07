УЗ начала принимать цифровой студенческий билет при посадке в поезд

"Укрзализныця" начала принимать цифровой студенческий билет с мобильного приложения "Дия" при посадке в поезд. Он так же дает право на льготу в 50%.



Об этом сообщает пресс-служба УЗ.



Как отметили в пресс-службе, льготный проезд предоставляется студентам вузов I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений.



Ездить со скидками из Е-студенческим можно в:



- общих и плацкартных вагонах,

- вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения,

- всех вагонах региональных поездов,

- поездах пригородного сообщения.



Однако при проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме поездов категории "Региональный поезд", для студентов установлена полная стоимость билета.



Всего "Укрзализныця" принимает уже четыре цифровых документа с "Дии": ID-карту, биометрический заграничный паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет.

