В США число инфицированных коронавирусом превысило 3 млн
В США общее число случаев заражения коронавирусом превысило три миллиона
По данным ресурса Worldometers , в стране инфекцию обнаружили в 3041035 человек, умерло почти 133 тыс.
Сейчас это самый большой показатель заболеваемости в мире.
На втором месте идет Бразилия, где обнаружили 1626071 миллиона заражений.
На третьем - Индия: 721310 инфицированных.
Россия опустилась на четвертое место. Там коронавирус диагностировали у 694 230 человек.
За время пандемии в мире зарегистрировали 11756483 случаев заболевания, из которых 538 000 - летальных. Выздоровели уже более 6,6 миллиона больных.
Источник: Эспресо.ТВ
13:17