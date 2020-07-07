Украина возобновила работу 105 диппредставительств за рубежом

Министерство иностранных дел по состоянию на 7 июля возобновило работу 105 иностранных дипломатических представительств, 11 остаются закрытыми из эпидситуации в странах пребывания.



Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга 7 июля, сообщает корреспондент Укринформа.



«Мы возобновляем работу иностранных дипломатических учреждений, которая была приостановлена ​​в связи с распространением пандемии и установлением соответствующих запретов. По состоянию на сегодняшний день полностью или частично возобновлен консульский прием в 105 посольствах и консульствах Украины из 116-ти», - сказал Кулеба.



Он добавил, что консульская работа не возобновлена лишь в 11 зарубежных дипучреждениях в странах, где пандемическая ситуация особенно сложная.



«Но как только такая возможность появится, мы это сделаем», - пообещал глава МИД.

