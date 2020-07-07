Германия выделила дополнительные 2 млн евро на разминирование на Донбассе

Германия выделила дополнительные 2 млн евро на разминирование и очистку территории от мин-ловушек и боеприпасов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба посольства ФРГ в Украине, передает УНН.



"Германия продолжает финансировать проекты по разминированию и очистке территории от мин-ловушек и боеприпасов, которые не взорвались. Дополнительные 2 млн евро направляются на деятельность фонда Halo Trust в Восточной Украине", - сообщили в пресс-службе.



Отмечается, что с 2016 по 2019 год Федеральное правительство Германии выделило финансовую помощь на общую сумму 3,7 млн евро на деятельность фонда HALO Trust в Украине, который тридцать лет во всем мире занимается разминированием и очисткой территории от мин-ловушек и боеприпасов, которые не взорвались, в зонах конфликтов.



Таким образом, как указано, в Украине удалось разминировать 5 млн квадратных метров территории, безопасно изъяв при этом 1700 мин, зарядов, остатков боеприпасов и других взрывоопасных предметов.



"Германия будет финансировать эти важные гуманитарные мероприятия фонда HALO Trust в этом и следующем годах, предоставляя дополнительно 2 млн евро, и таким образом в очередной раз увеличит объемы прежней немецкой гуманитарной деятельности с целью преодоления последствий конфликта в Восточной Украине. Проект, финансируемый Германией, пойдет на пользу жителям территориальных общин вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях (районы, подконтрольные правительству Украины)", - отметили в посольстве.

