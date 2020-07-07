Лукашенко призвал обеспечить каждого белоруса «клочком земли»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал передавать в собственность гражданам свободные земельные участки в сельской местности за «совсем символическую цену», передает БЕЛТА.



Он пообещал, что это позволит развивать малые города и возродить «неперспективные деревеньки». Горожане должны стремиться к приобретению участков. «Хорошо, чтобы у каждого горожанина был свой клочок земли. Это мы будем продвигать активно в предстоящую пятилетку», — сказал Лукашенко.



Он признал, что в первые годы его президентства все силы и ресурсы вкладывались в Минск, и призвал обеспечить равномерное развитие страны.



«Пандемия нас образумила и та небольшая паника, которая прошлась по стране. Мы поняли, что, у кого есть небольшой участок, дача — это было спасение для стариков. Смогли и сами выехать на выходные, и вывезти туда детей», — объяснил Лукашенко.

