Японец прокалывал колеса авто ради знакомств с женщинами

Житель японского города Миёси - Ёсито Харада прокалывал колеса автомобилей, за рулем которых находились женщины. Японец таким способом пытался с ними познакомиться, пишет South China Morning Post.



32-летний служащий Харада был задержан правоохранителями в городе Хигасиура в префектуре Айти после того, как к стражам порядка обратилась 43-летняя женщина.



Японка, выйдя из супермаркета, увидела, что колесо на ее авто спустилось. К ней тут же подошел незнакомец и предложил свою помощь.



Автолюбительница тут же вспомнила, что похожий эпизод произошел с ней год назад. Она не вспомнила лица мужчины, но решила, что это подозрительно и позвонила в полицию.



Правоохранители проверили записи с камер наблюдений на парковке супермаркета и увидели, что мужчина умышленно повредил колесо авто заявительницы.



Злоумышленником оказался Ёсито Харада. После задержания он признался, что выбрал такой способ, чтобы знакомиться с понравившейся ему женщиной.



СМИ выяснили, что семь лет мужчина с такими же именем и фамилией уже задерживался полицией за аналогичные действия. Тогда адвокат японца заявлял, что его подзащитный прокалывал шины, чтобы знакомиться с дамами. И делал он это около тысячи раз.



Был ли это один и тот же человек, не сообщается.

