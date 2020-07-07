Советника гендиректора "Роскосмос" задержали за шпионаж в пользу НАТО

Следственные органы РФ задержали 7 июля советника генерального директора «Роскосмос» Ивана Сафронова по статье о государственной измене.



Об этом сообщает пресс-служба корпорации.



В Роскосмосе уточнили, что задержание не касается нынешней работы Сафронова.



ФСБ России в комментариях некоторым российским СМИ подчеркнула, что подозревает советника гендиректора в якобы связях с НАТО и работе на пользу альянса.



Иван Сафронов был назначен советником по информационной политике главы корпорации Дмитрия Рогозина в мае 2020 года. До этого мужчина работал корреспондентом «Коммерсанта» и «Ведомостей».



Из «Коммерсанта» его уволили по требованию владельца издания из-за статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вслед за ним уволились все журналисты отдела политики газеты.



В свою очередь, в Кремле заявили, что арест Сафронова «никак не связан» с его журналистской карьерой.



Известно, что слушать дело Сафронова будут в закрытом режиме. Само же производство засекречено.

