В Кабмине ожидают, что изменения в Конституцию по децентрализации внесут в 2021

В Министерстве развития общин и территорий ожидают, что в начале 2021 года будут внесены изменения в Конституцию Украины в части децентрализации. Местные выборы, которые состоятся в октябре текущего года, пройдут по новой территориальной основе по действующей Конституции.



Об этом заявил министр развития общин Алексей Чернышев, передает пресс-служба ведомства.



При этом он отметил, что Кабинет министров уже утвердил 24 перспективных плана на уровне общин.



"Определили административные центры, сейчас в финальной стадии определения районов", - отметил Чернышев.



Он также добавил, что на этой неделе состоится финальное заседание с профильным комитетом Верховной рады по областям.



"Уверен, компромисс будет найден и у нас будет база для проведения очередных местных выборов в октябре", - отметил он.

