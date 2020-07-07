Иммунитет к коронавирусу почти не вырабатывается - ученые

Только у 5% обследованных жителей Испании выработались антитела к коронавирусу. Такие результаты получены в ходе исследования, о котором во вторник, 7 июля, сообщила британская телерадиокорпорация ВВС. При этом наличие антител к COVID-19 оказалось ниже 3% у жителей прибрежных регионов Испании, но выше в районах, где произошли вспышки заболевания.



Несмотря на большое распространение COVID-19 в Испании, наличие антител остается низким и явно недостаточным для обеспечения коллективного иммунитета, подчеркивают авторы исследования.



Коллективный иммунитет достигается, когда достаточное количество людей заражается вирусом, чтобы остановить его распространение. Чтобы защитить неинфицированных, от 70% до 90% населения иметь иммунитет.



"В этой ситуации соблюдение социальной дистанции и усилия по выявлению новых случаев и изоляции заболевших и их контактов необходимы для борьбы с эпидемией в будущем", - подчеркивается в докладе.

