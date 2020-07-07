Дело МН17: из материалов изъяли даты допроса свидетелей

В отношении свидетелей по делу о сбитии малазийского рейса МН17 принимаются усиленные меры безопасности. В частности, из материалов дела были изъяты даты и время допросов.



Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мемедов в интервью "Укринформу".



По его словам, такие меры принимаются для того, чтобы личность свидетелей не была идентифицирована.



"Как правило, допрос свидетелей, которым предоставлена ​​защита, не может быть проведен в открытом судебном заседании. В таких делах даже обнародование информации о времени и месте допроса свидетелей может представлять риск для их безопасности. Например, из материалов судебного дела изъяты дать соответствующих допросов, ведь это может способствовать идентификации личности", - объяснил Мемедов.



Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек, которые находились на борту самолета. Совместная следственная группа подозревает в катастрофе МН17 главаря разведки "ДНР" Сергея Дубинского (позывной "Хмурый"), бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (позывной "Стрелков"), причастного к перевозке "Бука" подполковника российских ВДВ Олега Пулатова (позывной "Гюрза") и украинца Леонида Харченко (позывной "Крот").

