Евросоюз предоставил срочную помощь Украине для преодоления последствий наводнений

Евросоюз предоставил срочную помощь Украине для преодоления последствий наводнений

Европейский Союз предоставил срочную помощь для преодоления последствий наводнений на западе Украины. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине, передает УНН.

"В ответ на одно из самых разрушительных за последние 50 лет наводнений на западе Украины, в результате которого несколько человек погибли и были повреждены сотни домов, четыре государства-члены ЕС, а именно Швеция, Италия, Дания и Словакия, предоставили Украине срочную помощь для ликвидации последствий паводка и предотвращения дальнейших разрушений", - сообщили дипломаты.

Отмечается, что транспортировку помощи координировали и софинансировали в пределах Механизма гражданской защиты ЕС.

"Ресурсы гражданской защиты в последние месяцы находились на пределе. Однако Европейский Союз сдержал свое обязательство оказать помощь в случае стихийных бедствий. Я искренне благодарен четырем государствам-членам ЕС, которые продемонстрировали свою солидарность с Украиной, предоставив немедленный ответ", - отметил Еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич.

Так, 25 июня органы власти Украины обратились с запросом о предоставлении помощи в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

"По состоянию на 6 июля предоставлена такая помощь:
- Швеция направила технических экспертов, противопаводковые барьеры и шланги для откачки воды.
- Самолетом из Италии доставлено насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензопилы, генераторы и палатки для пострадавшего населения.
- Дания направила спасательные шлемы, оборудованные лампами, а также спасательные тросы и дроны.
- Словакия предоставила палатки, насосное оборудование, генераторы, осветительное оборудование, бензопилы и деревянные поддоны", - отметили в представительстве.

Кроме того, сообщается, что Еврокомиссия предоставляет картографические услуги в пострадавших районах через спутниковую систему ЕС Copernicus.