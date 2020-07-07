Евросоюз предоставил срочную помощь Украине для преодоления последствий наводнений

Европейский Союз предоставил срочную помощь для преодоления последствий наводнений на западе Украины. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине, передает УНН.



"В ответ на одно из самых разрушительных за последние 50 лет наводнений на западе Украины, в результате которого несколько человек погибли и были повреждены сотни домов, четыре государства-члены ЕС, а именно Швеция, Италия, Дания и Словакия, предоставили Украине срочную помощь для ликвидации последствий паводка и предотвращения дальнейших разрушений", - сообщили дипломаты.



Отмечается, что транспортировку помощи координировали и софинансировали в пределах Механизма гражданской защиты ЕС.



"Ресурсы гражданской защиты в последние месяцы находились на пределе. Однако Европейский Союз сдержал свое обязательство оказать помощь в случае стихийных бедствий. Я искренне благодарен четырем государствам-членам ЕС, которые продемонстрировали свою солидарность с Украиной, предоставив немедленный ответ", - отметил Еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич.



Так, 25 июня органы власти Украины обратились с запросом о предоставлении помощи в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.



"По состоянию на 6 июля предоставлена такая помощь:

- Швеция направила технических экспертов, противопаводковые барьеры и шланги для откачки воды.

- Самолетом из Италии доставлено насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензопилы, генераторы и палатки для пострадавшего населения.

- Дания направила спасательные шлемы, оборудованные лампами, а также спасательные тросы и дроны.

- Словакия предоставила палатки, насосное оборудование, генераторы, осветительное оборудование, бензопилы и деревянные поддоны", - отметили в представительстве.



Кроме того, сообщается, что Еврокомиссия предоставляет картографические услуги в пострадавших районах через спутниковую систему ЕС Copernicus.

