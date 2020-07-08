"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 12 пригородных поездов

АО "Укрзализныця" (УЗ) возобновляет курсирование еще 12 пригородных поездов, в целом по всей территории Украины на маршруты уже вышли 645 электричек.



Как сообщила пресс-служба УЗ во вторник, пять из возобновленных поездов соединят Киев с городами-сателлитами, что значительно разгрузит автопути на подъездах к столице. В частности, это поезда: №7001 Борщаговка - Клавдиево (отправление в 08:16, прибытие в 09:01), №7006 Буча - Святошин (отправление в 07:18, прибытие в 07:43), №6670 Бородянка - Борщаговка (отправление в 07:55, прибытие в 09:11), №7010 Клавдиево - Борщаговка (отправление в 09:27, прибытие в 10:21) и №6612 Клавдиево - Борщаговка (отправление в 08:40, прибытие в 09:34).



Кроме того, назначены еще следующие пригородные поезда: №6016 Фастов – Киев (отправление в 07:18, прибытие в 08:43), №6814 Киев-Волынский – Яготин (отправление в 15:58, прибытие в 18:22), №6823 Яготин – Киев-Волынский (отправление в 21:08, прибытие в 23:28) №6931 Нежин - Киев-Волынский (отправление в 5:08, прибытие в 7:38), №6932 Киев-Волынский - Нежин (отправление в 16:52, прибытие в 19:08) №6506 Плавные - Запорожье-2 (отправление в 5:59, прибытие в 7:09) №6004 Каменское-Пассажирское - Днепр-Главный (отправление в 5:38, прибытие в 06:30).



При этом "Укрзализныця" отмечает, что обязательным в поездах есть использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет осуществляться поездной бригадой. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины.

