Нардепы пяти фракций и групп требуют у Зеленского, Шмыгаля и набсовета НОТУ не закрывать шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ

Народные депутаты 5 фракций обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и к членам наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) с просьбой не закрывать шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ.

Документ, под которым подписались представители "Слуги народа", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Батькивщины", а также депутатских групп "За будущее" и "Довира", был обнародован на сайте шоу.

В своем обращении депутаты отметили, что разделяют позицию журналистов и считают попытки закрыть программу на UA:Перший проявлением цензуры и наступлением на свободу слова со стороны руководства НОТУ.

"Руководствуясь ст. 16 закона Украины "О статусе народного депутата Украины", требуем не допустить закрытия программы "Доброго ранку, Країно!" и введения таким образом цензуры на UA:Перший", – указывается в обращении.

Нардепы сообщили, что к ним обратились журналисты "ЭРА-МЕДИА", которые считают, что причиной закрытия шоу является обнародование в эфире нежелательных фактов о внешнем управлении страной, международной коррупции и измене пятого президента Украины.

"Как сообщили им представители ПАО "НОТУ", публикация разговоров Порошенко и Байдена стала последней каплей терпения наблюдательного совета ПАО "НОТУ". Вместо того, чтобы бороться с коррупционерами, решили закрыть медиа, которые об этих коррупционерах рассказывают", - отмечается в обращении.

Как сообщалось, 1 июля коллектив "ЭРА-МЕДИА" обратился к Зеленскому с заявлением о наступлении на свободу слова и попытках закрытия чиновниками НОТУ утреннего шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ.

В открытом обращении, опубликованном на официальном сайте компании, отмечается, что журналисты "ЭРА-МЕДИА" вынуждены заявить о новой волне наступления на свободу слова в Украине, тотальной цензуре в СМИ и попытках закрыть рейтинговое телевизионное шоу общественного вещателя "Доброго ранку, країно!".

"Ситуация с попыткой закрытия программы "ЭРА-МЕДИА" – хороший тест для президента Зеленского: пойдет ли он по стопам своего предшественника, или же встанет на защиту свободы слова в Украине. Закрывать нужно коррупционеров, а не медиа", – отмечают журналисты.

В обращении отмечается, что чиновники ПАО "НОТУ" сообщили коллективу "ЭРА-МЕДИА" о прекращении с 11 июля действия договора, в соответствии с которым утреннее шоу "Доброго ранку, країно!" транслируется на UA:ПЕРШИЙ.