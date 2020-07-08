Директор ФБР признал, что Китай не представляет конкретной угрозы выборам в США

Действия Китая не представляют конкретную угрозу американским выборам, которые намечены на 3 ноября, признал во вторник директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей, выступавший в Гудзоновском институте в Вашингтоне.



Его спросили о возможном влиянии Пекина на выборы в США. "Злонамеренная кампания Китая по иностранному влиянию делает своей мишенью нашу политику 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году. Это угроза не конкретно в отношении [американских] выборов, а, скорее, нечто гораздо большее, это постоянная угроза. Но она, безусловно, имеет последствия для [американских] выборов, и у них [Китая], безусловно, есть предпочтения, которые согласуются с этим", - утверждал глава ФБР.



По его словам, Вашингтон в ближайшие недели намерен представить большое количество информации относительно якобы исходящей от Китая угрозы для экономической безопасности Соединенных Штатов. "Самой значительной долгосрочной угрозой для информационной и интеллектуальной собственности в нашей стране, а также нашей экономической жизнеспособности является контрразведывательная угроза и угроза экономического шпионажа со стороны Китая. Это угроза нашей экономической безопасности и в более широком смысле - нашей национальной безопасности", - утверждал Рей.



Он пообещал представить "больше подробностей относительно угрозы Китая, чем когда-либо ранее было представлено ФБР в открытой форме". "Эта угроза настолько значительная, что генеральный прокурор и госсекретарь также будут затрагивать многие из этих вопросов в течение нескольких последующих недель", - добавил глава ФБР.

