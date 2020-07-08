Россия и КНР разделяют мнение о недопустимости политизации гуманитарных проблем

Заместители министров иностранных дел России и Китая Сергей Вершинин и Ма Чжаосюй в ходе телефонного разговора во вторник обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией и сошлись во мнении о неприемлемости политизации гуманитарных проблем и односторонних санкций в период пандемии.



"Особое внимание было уделено сверке двусторонних подходов в связи с рассмотрением ситуации в Сирии и Йемене, а также мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции при координирующей роли Всемирной организации здравоохранения. Общим было мнение о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран-членов ООН, недопустимости политизации гуманитарных проблем и неприемлемости односторонних экономических санкций, особенно в условиях борьбы с пандемией", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам беседы.



Стороны также обсудили задачи продолжения и укрепления взаимодействия по представляющим взаимный интерес вопросам на международных площадках, в частности в Нью-Йорке и Женеве.

