Минэнерго США повысило прогноз по цене Brent в 2020 году до $40,5

Переизбыток предложения нефти в мире в 2020 году составит 1,7 млн баррелей в сутки, следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.



Предложение нефти в мире в этом году прогнозируется на уровне 94,59 млн баррелей в сутки (б/с). Спрос в среднем по году составит 92,89 млн б/с, что на 8,1 млн б/с ниже уровня 2019 года.



При этом в 2021 году на рынке будет наблюдаться дефицит топлива в 1,12 млн баррелей в сутки (предложение нефти - 98,76 млн б/с, спрос - 99,88 млн б/с), считают в Минэнерго США.



Ведомство повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году на 6,5%, до $40,5 за баррель. В 2021 году, по оценке министерства, цена установится на отметке в $49,7 за баррель.



Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $37,55 за баррель в 2020 году и $45,7 в 2021 году. Минэнерго США также повысило прогноз по суточной добыче нефти в США в 2020 и 2021 годах - до 11,63 млн баррелей (+0,6%) и 11,01 млн баррелей (+1,57%) соответственно.

