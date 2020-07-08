Распространение коронавируса в мире ускоряется, пик не пройден

Темпы распространения коронавируса COVID-19 продолжают расти, пандемия коронавирусной инфекции еще не достигла пика, заявил во вторник гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. "На данный момент зафиксировано 11,4 млн случаев заражения COVID-19 и более 535 тыс. летальных исходов.

Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", - заявил Гебрейесус на брифинге ВОЗ.



По его словам, только за выходные в мире было выявлено более 400 тыс. случаев заражения COVID-19 в то время, как с момента вспышки коронавируса число заражений достигло этой отметки за 12 недель.



Гендиректор ВОЗ отметил, что создается впечатление выравнивания уровня смертности среди пациентов с коронавирусом.



"На самом деле некоторые страны достигли значительного прогресса в сокращении количества смертей в то время, как в других странах число смертей все еще растет", - пояснил Гебрейесус.

