Украина и Донбасс договорились обменяться списками разыскиваемых лиц

Представители Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в ходе прошедшей во вторник видеоконференции гуманитарной группы по Донбассу договорились об обмене информацией о разыскиваемых лицах, сообщила представитель ЛНР в данной подгруппе Ольга Кобцева.



"Координатором гуманитарной группы от ОБСЕ господином Тони Фришем была обозначена четкая дата, до какого времени мы (участники переговоров - ред.) должны предоставить информацию по разыскиваемым лицам", - сказала Кобцева журналистам.



Представитель ЛНР уточнила, что была достигнута договоренность о том, что республики Донбасса предоставят список разыскиваемых людей, чьи судьбы остались не установлены, а украинская сторона пообещала "всю имеющуюся у них информацию как-то согласовать с этими списками".

