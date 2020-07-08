Эстония направила Киеву 2400 ненужных ей пистолетов Макарова

Эстония направила Киеву 2400 ненужных ей пистолетов Макарова

Эстония передала Украине 2400 пистолетов Макарова, которые уже не используются армией этого европейского государства, чтобы помочь "восстановить суверенитет и территориальную целостность". В Минобороны Эстонии считают, что оружие пригодится украинским коллегам для поддержания "безопасности всей Европы" в условиях российской агрессии.

Об этом во вторник, 7 июля, информирует пресс-служба ведомства.

"Продолжающаяся агрессия России в Крыму и на востоке Украины неприемлема и оказывает более широкое влияние на безопасность всей Европы. Поставкой пистолетов мы поддерживаем нашего союзника, который находится на войне уже шестой год", - заявил министр обороны Эстонии Юри Луйка.

Кроме того, он отметил, что эстонские военные делятся опытом с украинской стороной в области территориальной защиты и кибербезопасности.

В свою очередь майор Ристо Партел, глава вооруженных сил Эстонии, заявил, что военные смогли отдать свои пистолеты, потому что они перешли на стандартный калибр НАТО.

"Макаров компактен, надежен и прост в использовании по своей конструкции и определенно станет важным компонентом в вооружении украинцев", - отметил чиновник.

Также в пресс-службе Минобороны Эстонии подчеркнули, что оружие отправлено по просьбе Украины. Транспортные расходы в размере почти 7000 евро понесет Эстония.