Двое украинцев войдут в группу по расшифровке черных ящиков сбитого самолета МАУ

К проведению экспертизы бортовых самописцев сбитого в небе над Ираном пассажирского самолета МАУ , которая пройдет во Франции, присоединятся два украинских специалиста. Об этом сообщается на странице Минюста в соцсети.



"Сейчас идет процесс передачи бортовых самописцев сбитого Боинга-737 во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для их расшифровки. К проведению экспертизы будет аккредитовано и двух украинских специалистов", - цитируют в сообщении заместителя министра бстиции Валерию Коломиец.



Напомним, в ночь с 7 на 8 января вблизи столицы Ирана был сбит пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство жертв - из Ирана и Канады.

