Получить иммунитет к Covid-19 практически невозможно

В Испании антитела к коронавирусу выработались только у 5% обследованных граждан, несмотря на то, что в этой стране некогда был один из очагов распространения Covid-19. Последние данные исследований говорят о невозможности формирования коллективного иммунитета к болезни. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что у жителей прибрежных районов Испании уровень антител оказался ниже 3%, однако этот показатель выше там, где были зафиксированы вспышки коронавирусной болезни.



Стоит отметить, что коллективный иммунитет формируется при условии, если от 70% до 90% населения невосприимчивы к болезни. Таким образом, данные исследования показывают, что достичь таких показателей невозможно.



"В этой ситуации соблюдение социальной дистанции и усилия по выявлению новых случаев и изоляции заболевших и их контактов необходимы для борьбы с эпидемией в будущем", - считают исследователи.



Напомним, что недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что у украинцев нет коллективного иммунитета к коронавирусу, а говорить о его появлении можно будет только после создания и поступления на рынок вакцины.

