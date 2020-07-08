В Кабмине заявили о новой проблеме из-за пандемии

В Украине перестала расти безработица, но появилась новая проблема коронакризиса - падают поступления от уплаты единого социального взноса. Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном во вторник, 7 июля.



"Баланс по безработице контролируемый – не произошло существенного скачка числа безработных на 1-2 млн, чего мы боялись. Сейчас количество безработных не растет уже третью неделю подряд, остается в районе 517 тыс. чел. Новые безработные регистрируются, но и растет количество тех, кто нашел работу", - сказал он.



По его словам, с начала карантина трудоустроились 174 тысяч безработных.



"Плюс программа Большое строительство создает рабочие места. Статистика – штука упрямая: количество безработных перестало расти", – отметил Петрашко.



"У нас другая проблема появляется – падает уплата ЕСВ, то есть кадры частично перемещаются в тень", – указал он.

