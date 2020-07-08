МИД хочет запретить продавать украинцам билеты в страны, куда им летать нельзя

На фоне недавнего инцидента с украинскими туристами в Афинах, МИД Украины инициирует введение запрета на продажу билетов в страны, с которыми авиасообщение закрыто из-за пандемии коронавируса.



Об этом во вторник, 7 июля, информирует пресс-служба ведомства.



"Наша цель - невозможность продажи билетов гражданам Украины в страны, которые не позволяют въезд украинским туристам, и/или которые не имеют подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения (вида на жительство, документов учебных заведений, подтверждения компетентных органов страны въезда и т.п.)", - говорится в сообщении.



Так, ведомство обратилось с письмом к Министерству инфраструктуры и Государственной авиационной службе с рекомендацией провести соответствующую разъяснительную работу с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки из Украины.



"Изменения в порядке въезда в иностранные государства зависят не в последнюю очередь от развития эпидемической ситуации в Украине. Ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами путешественники", - добавили в МИД.



Напомним, что группу из 17 украинских туристов, среди которых двое детей 8 и 9 лет, задержали в аэропорту Афин в ночь с 4 на 5 июля и отправили в местный полицейский участок, так как въезд в Евросоюз из Украины запрещен.

