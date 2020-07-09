Брэд Питт в новом фильме сыграет киллера

Американский актер Брэд Питт получил главную мужскую роль в проекте режиссера Дэвида Литча "Bullet Train" (Скоростной поезд). В боевике Питт сыграет наемного убийцу, пишет Hollywood Reporter.



"Bullet Train" - история о пяти убийцах, получивших задание убить друг друга. Они оказываются вместе на сверхскоростном пассажирском экспрессе. Выжить удастся лишь одному из них.



Питту досталась роль персонажа по имени Божья коровка.



Съемки стартуют осенью этого года.



Дэвид Литч снимал фильмы "Дэдпул-2", "Джон Уик", "Взрывная блондинка", "Форсаж: Хоббс и Шоу".





