По фильму «День сурка» снимут сериал

По мотивам фильма «День сурка» снимут сериал. Об этом сообщает Collider со ссылкой на актера Стивена Тоболовски.



Он не раскрыл никаких деталей сюжета, но рассказал, что сам узнал о проекте случайно, когда создатели шоу предложили ему роль Неда — персонажа, которого он играл в оригинальной картине.



«Конечно, да. Нет проблем… но это Нед тридцать лет спустя. Во что превратилась его жизнь?» — рассказал о своем диалоге Тоболовски.



Никаких других деталей об актерском составе или дате выхода сериала актер также не раскрыл.



Оригинальный фильм «День сурка» вышел в 1993 году. Главные роли в картине сыграли Билл Мюррей и Энди Макдауэлл. По сюжету главный герой Фил Коннорс (Мюррей) попадает во временную петлю во время празднования Дня сурка. Вырваться из петли у него получается только после того, как он переосмысливает отношение к жизни.





