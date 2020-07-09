Психологи советуют чаще гулять рядом с водоемами

Частые прогулки рядом с локациями, где преобладает синий цвет (озера, пляжи, реки, фонтаны), могут улучшить настроение и общее самочувствие, пишет Eurek Alert со ссылкой на Барселонский институт мирового здоровья. Ученые доказали это на примере 59 человек.



В течение недели добровольцы проводили по 20 минут, прогуливаясь по пляжу. А затем следовала неделя, на протяжении которой требовалось гулять в городе, по улицам. До, во время и после прогулок у добровольцев замерялось кровяное давление, частота сердцебиения и проводился опрос для оценки общего состояния и настроения.



Оказалось, сразу после прогулки по пляжу показатели благосостояния и настроения улучшались. Правда, плюсы для сердечно-сосудистой системы зафиксированы не были. Ранее подобные исследования оценивали только влияние зеленых насаждений. Оказалось, вода также положительно влияет на человека.

