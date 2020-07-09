Спиртовые антисептики содержат токсичное соединение

Антисептики с метанолом потенциально грозят развитием заболеваний и даже смертью. Специалисты ссылаются на рост числа случаев отравления антисептиками, содержащими этиловый спирт. И некоторые образцы средств, показали тесты, содержали метанол. Это токсичное вещество, провоцирующее отравление при контакте через кожу или слизистую оболочку. Подобные антисептики с метанолом приводили к слепоте и даже смерти.



Медики напоминают: метанол может вызвать тошноту, головную боль, частичную или полную потерю зрения, судороги. Значительные дозы приводят к коме или летальному исходу. Больше всего отравление грозит детям, которые могут случайно выпить или слизать антисептическую жидкость.



Эксперты рекомендуют сделать выбор в пользу мытья рук с мылом - не менее 20 секунд после посещения общественных мест, туалета, чихания и до каждого приема пищи. Антисептики при частом использовании нарушают защитный барьер кожи и повышают риск попадания инфекций в организм. Раздражают кожу спирт, очень горячая или очень холодная вода, а также избыток щелочи в мыле.

