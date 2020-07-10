Ученые нашли безопасный способ справиться с эпилепсией

Медицинский университет Южной Каролины создал на основе витамина К соединение, способное контролировать эпилептические приступы, вызванные неправильной работой митохондрий - энергетических фабрик клеток. Как передает Eurek Alert, эксперименты с грызунами показали 100%-ю эффективность соединения.



Соединение перорально биодоступно, демонстрирует отличное проникновение в головной мозг, быстро распределяется в центральной нервной системе и хорошо переносится, по крайней мере, грызунами. Известно: эпилепсия, а также болезнь Паркинсона и ряд других недугов иногда вызваны проблемами с митохондриями в нейронах мозга. Данные проблемы влияют на способность производить энергию. А клетки головного мозга требуют много энергии, поэтому дисфункция митохондрий напрямую влияет на их функцию.



Лечение новым соединением усиливает способность клеток мозга производить энергию. На сегодняшний день известно более 20 противосудорожных препаратов, однако многие из них токсичны для клеток человека. Новое средство на базе витамина К остается нетоксичным вплоть до дозировки в 800 миллиграммов на килограмм и защищает митохондрии.

