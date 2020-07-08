МВД создает базу данных воров и карманников

На Украине появится база данных карманников и автомобильных воров, которую создаст министерство внутренних дел. Об этом рассказал замглавы МВД Антон Геращенко в ходе брифинга во вторник, 7 июля.



Вину внесенных в базу будут доказывать, используя технологии.



"Мы сейчас создаем базу данных тех лиц, которые подозреваются в постоянных преступлениях, связанных с кражами из авто, кражами личного имущества - это распространенная история, когда в ресторанах подсаживаются и залазят в карманы других. Мы будем, используя технологии, таких задерживать, выдвигать обвинения и доказывать их вину", - анонсировал Геращенко.



Стоит отметить, годом ранее тогдашний начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявлял, что в столице зафиксировали резкое сокращение числа угонов автомобилей.

