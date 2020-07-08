Черногория отменила требование о сдаче теста на Covid-19 для туристов из Украины

Черногория упростила въезд для украинцев, отменив требование о сдаче теста на коронавирус, сообщило посольство Украины в Черногории.



"Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в "зеленый" список стран, что означает отсутствие требования тестирования", - говорится в сообщении на сайте посольства.



На сайте Института общественного здоровья Черногории Украина находится в списке стран, из которых въезд в Черногорию возможен без дополнительных ограничений в отношении Covid-19.

