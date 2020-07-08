США анонсировали визовые ограничения для Китая

США будут ограничивать визы для ряда китайских официальных лиц, поскольку КНР нарушает права человека в Тибете и препятствует поездкам американцев в регион. Об этом в среду, 8 июля, сообщил госсекретарь США Майк Помпео, пишет Reuters.



"Сегодня я объявляю о визовых ограничениях для правительства Китая и должностных лиц Коммунистической партии КНР, которые намерены участвовать в разработке и осуществлении политики по ограничению доступа иностранцев к районам Тибета", − заявил Помпео.



Он отметил, что Пекин ограничивает доступ американских дипломатов, журналистов и туристов в Тибет.



"Доступ к тибетским районам становится все более важным для стабильности в регионе, учитывая нарушения прав человека в КНР, а также неспособность Пекина предотвратить ухудшение состояния окружающей среды вблизи верховьев главных рек Азии", − добавил госсекретарь.

