Беларусь направила в Украину 30 тонн гумпомощи из-за наводнений

Беларусь направила Украине 30 тонн гуманитарной помощи в связи с наводнением в западных областях. Об этом в среду, 8 июля, сообщила пресс-служба МЧС республики.



"По решению главы государства Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине. Груз для ликвидации последствий наводнения был сформирован в кратчайшие сроки и отправился с территории республиканского отряда специального назначения МЧС сегодня утром", - говорится в сообщении белорусского МЧС.



В ведомстве отметили, что по просьбе украинской стороны Беларусь направила в затронутые наводнением районы две электростанции, мотопомпы, палатки, более 1,5 тысячи пожарных рукавов, а также защитные комплекты для ликвидации последствий ЧС. Общая масса груза - 30 тонн.



Планируется, что белорусская помощь сегодня прибудет во Львов.

