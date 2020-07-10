Джуд Лоу может сыграть капитана Крюка

47-летний актер Джуд Лоу может сыграть капитана Крюка в новой экранизации «Питера Пэна». Представители Disney ведут переговоры с актером. Об этом сообщает Variety.



По информации издания, киноадаптация будет показана в кинотеатрах, и зрители не смогут посмотреть ее по подписке на стриминговый сервис Disney+.



Если сделка состоится, Джуд Лоу присоединится к Дастину Хоффману, Джейсону Айзексу и Гаррету Хедлунду, которые играли капитана Крюка в предыдущих экранизациях сказочной повести Дж. М. Барри «Питер и Венди».



Амплуа идеального кинозлодея закрепилось за Джудом Лоу после сериалов «Молодой папа» и «Новый папа» Паоло Соррентино, а также ленты «Меч короля Артура» Гая Ричи.



Повесть «Питер и Венди» неоднократно экранизировалась, однако самой успешной по сей день считается мультипликационная адаптация Disney 1953 года. Это история о мальчике Питере Пэне, который отказался взрослеть и поселился в сказочной стране Нетландии, где с ним живут другие вечно юные дети и даже феи. По сюжету в Лондоне он знакомится с девочкой Венди Дарлинг и двумя ее братьями, которых учит летать и приглашает в свою волшебную страну, где они вместе борются с главным врагом Питера Пэна — злобным пиратом капитаном Крюком.





