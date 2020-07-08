МОЗ закупит Ремдесивир для лечения COVID-19

Минздрав ведет переговоры о закупке противовирусного препарата Ремдесивир для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Об этом на брифинге в среду, 8 июля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



"Препарат Ремдесивир был сразу же включен в протокол лечения украинскими специалистами. Я считаю, что у нас хороший протокол, и мы это можем увидеть по эффективности лечения – по показателям и проценту летальности, который самый низкий в Европе", - сказал Степанов.



Министр отметил, что ранее закупки Ремдесивира, который производит американская компания, были недоступны.



"Сейчас мы уже провели переговоры с компаниями, которые получили лицензию от этой американской компании, и рассчитываем на закупку этого лекарства", - отметил глава Минздрава.



По его словам, предварительно есть договоренность о закупке препарата в количестве, рассчитанном на лечение восьми тысяч пациентов.



Ранее США одобрили препарат Ремдесивир для лечения коронавируса. Он был разработан для лечения лихорадки Эбола и доказала свою безопасность для человека.

